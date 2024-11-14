Бежавший с украинской территории парламентарий Артём Дмитрук проинформировал о том, из-за чего Вооружённые силы государства попытались вторгнуться на территорию курского приграничья и потерпели сокрушительное поражение.
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