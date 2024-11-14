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Дмитрук: ВСУ напали на Курскую область из-за дурных амбиций Зеленского

Дмитрук: ВСУ напали на Курскую область из-за дурных амбиций Зеленского

Бежавший с украинской территории парламентарий Артём Дмитрук проинформировал о том, из-за чего Вооружённые силы государства попытались вторгнуться на территорию курского приграничья и потерпели сокрушительное поражение.

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