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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Правда ли, что в России могут объявить частичную мобилизацию из-за теракта в Крокусе?

Правда ли, что в России могут объявить частичную мобилизацию из-за теракта в Крокусе?

В России идет дискуссия о возможности новой волны мобилизации Один из самых крупнейших терактов в России по числу жертв, который, по официальным данным, уже унес жизни минимум 137 человек, спровоцировал новую волну разговоров о неизбежности мобилизации.

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