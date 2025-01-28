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Царьград

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Минобороны показало кадры из освобожденного села в Курской области

Минобороны показало кадры из освобожденного села в Курской области

Минобороны России опубликовало видео из освобожденного курского села Николаево-Дарьино.Министерство обороны России рассказало в видео об освобождении села Николаево-Дарьино в Суджанском районе Курской области.

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Комментарии
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Амара Карпова
МОЛОДЦЫ ребята👍❤️Вернитесь ВСЕ живыми и здоровыми👊🙏🙏🙏
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