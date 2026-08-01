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FA о ситуации с продажей прав на ЧМ: «Пришло время серьезно пересмотреть систему управления ФИФА. Полностью поддерживаем УЕФА»

В Футбольной ассоциации Англии высказались о ситуации вокруг прав на чемпионат мира.  Напомним, на этой неделе стало известно, что президент ФИФА Инфантино рассматривает возможность продажи части прав на ЧМ частным инвесторам.

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