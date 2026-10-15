Публичное акционерное общество «МегаФон», ИНН 7812014560, ID a-45877F7NfYUJCUneVewVqqUnw На ИТ-форуме «Цифровые решения» базовая станция YADRO BTS8100, работающая в коммерческой сети МегаФона, обеспечила скорость передачи данных свыше 800 Мбит/с по технологии LTE.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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