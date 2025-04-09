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Самый большой пузырь лопнул? Чем обернется Черный понедельник для США и мира

Самый большой пузырь лопнул? Чем обернется Черный понедельник для США и мира

Фондовые рынки отреагировали на введение пошлин со стороны США небывалым падением. Аналитики допустили, что при сохранении текущей американской торговой политики к рецессии придет экономика не только Соединенных Штатов, но и всего мира.

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