Петербуржцев приглашают на бесплатные беговые занятия

Тренировки пройдут на Васильевском острове Пробежаться вместе с профессиональными тренерами можно будет на набережной реки Смоленки у Наличного моста, сообщает пресс-служба администрации Василеостровского района Петербурга.
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