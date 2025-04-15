Замглавы NC Logistic Васканян: ситуация в грузоперевозках близка в финпузырю

В России на сегодняшний день около 30% грузовой логистической техники находится в состоянии простоя и является невостребованной у участников рынка, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на сообщение замглавы компании NC Logistic Артема Васканяна.
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