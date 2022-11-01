Военное обозрение

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КАЗ-АТ: комплекс активной защиты авиационной техники

КАЗ-АТ: комплекс активной защиты авиационной техники

Российская специальная военная операция (СВО) на Украине выявила высочайшую уязвимость авиационной техники от средств противовоздушной обороны (ПВО) противника.

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