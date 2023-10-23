Армия Израиля назвала условие окончания войны с ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наверняка реализует наземную операцию в секторе Газа, если ХАМАС «безоговорочно не сдастся», заявил 23 октября пресс-секретарь израильской армии подполковник Джонатан Конрикус в беседе с ABC Radio Melbourne.
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