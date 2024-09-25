Nikolay Stepanov Вот и я того же мнения

Александр Иноземцев Заголовок статьи ("Торопец. Что было поражено? Фейки ГУР и СБУ опровергаются") НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию (тексту). __________ Автору: -100! 👎 __________