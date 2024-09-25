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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Торопец. Что было поражено? Фейки ГУР и СБУ опровергаются

Торопец. Что было поражено? Фейки ГУР и СБУ опровергаются

После очередного массированного удара ВСУ по регионам России 18 сентября в городе Торопце Тверской области начался сильный пожар и, как сообщали местные, детонация.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
Вот и я того же мнения
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6 час.
Александр Иноземцев
Заголовок статьи (&quot;Торопец. Что было поражено? Фейки ГУР и СБУ опровергаются&quot;) НЕ СООТВЕТСТВУЕТ содержанию (тексту). __________ Автору: -100! 👎 __________
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5 час.
АЛЕКСАНДР Крымский
Именно с усраинской апл были запущены дроны паляныця
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4 час.

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