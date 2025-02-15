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SPORT24.ru

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«Милан» намерен выкупить Уокера у «Манчестер Сити»

«Милан» намерен выкупить Уокера у «Манчестер Сити»

Защитник «Милана» Кайл Уокер, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», может остаться в миланском клубе по окончании аренды.

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