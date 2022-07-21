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Врачи призывают россиян прививаться от COVID-19

Врачи призывают россиян прививаться от COVID-19

Недавно в Роспотребнадзоре заявили, что риск сильного повышения заболеваемости «омикроном» миновал, однако базовые меры предосторожности все равно рекомендовал соблюдать: ношение масок, использование антисептиков, соблюдение дистанции и вакцинация.

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