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Бобровский стал 3-й звездой матча с «Тампой», несмотря на поражение. Он отразил 26 бросков из 28

Бобровский стал 3-й звездой матча с «Тампой», несмотря на поражение. Он отразил 26 бросков из 28

Сергей Бобровский стал 3-й звездой матча с «Тампой», несмотря на поражение. Российский вратарь «Флориды» отразил 26 бросков из 28 во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Лайтнинг» (1:2, 0-2).

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