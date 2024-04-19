Россияне начали отказываться работать с токсичными руководителями

Россияне стали чаще менять работу из-за «токсичности» работодателей. Об этом сообщает «Коммерсантъ». По данным опроса, проведенный кадровыми агентствами UTEAM и Talantix, многие российские работники стали увольняться, если у них в начальстве имеются токсичные люди.