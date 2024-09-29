Чем пленные японцы шокировали советских граждан

Страна восходящего солнца для советских граждан была загадочной и во многом непонятной. Познакомиться поближе с традициями и привычками японцев жители СССР получили возможность после окончания Второй мировой войны, когда в стране на несколько лет «застряли» пленные солдаты и офицеры армии Японии.
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