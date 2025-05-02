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Более половины работодателей признались, что в их штате работают бесполезные сотрудники

Более половины работодателей признались, что в их штате работают бесполезные сотрудники

В России 66% работодателей признались, что в их компании работают бесполезные сотрудники. Причем из этой доли 9% руководителей отметили, что таких работников много, а 57% сказали, что таких сотрудников у них небольшое количество, пишет РИА «Новости» со ссылкой на результаты опросов сервисов.

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