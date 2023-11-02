Самая большая крепость Азии. Форт Галле на Шри-Ланке

Крепость (форт) расположена на юге Шри-Ланки в городе Галле. Этот город ещё в древности был известен как центр морской торговли: отмечается, что сюда за местными дарами доходили даже греческие и римские купцы.
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