Мошенники начали использовать встроенные приложения Telegram

Обновление Telegram от 25 августа, добавившее в мессенджер поддержку встроенных приложений, игр и опросов, открыло перед злоумышленниками новые возможности для обмана пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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