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Аргументы недели

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Мошенники начали использовать встроенные приложения Telegram

Мошенники начали использовать встроенные приложения Telegram

Обновление Telegram от 25 августа, добавившее в мессенджер поддержку встроенных приложений, игр и опросов, открыло перед злоумышленниками новые возможности для обмана пользователей.

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