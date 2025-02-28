Пекин ответит на тарифы США: торговая напряженность обостряется

Китай намерен применить контрмеры в ответ на планы США о введении 10%-го тарифа на китайские товары. Пекин надеется на разрешение конфликта через диалог, отметив, что односторонние действия Вашингтона нарушают правила ВТО и угрожают глобальной торговой системе.
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