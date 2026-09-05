В кино про СВО актёры сниматься не хотят: Боятся? Что не так с нашим кинематографом

Коллаж Новороссии Автор: Александр Тагиров Парадокс: в воюющей России появился негласный стоп-лист для актеров и режиссеров, снимающих фильмы о войне.
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Зато их каждой щели танкист Петров, заменивший в этой роли косорылого Нагиева. Рубит бабло лопатой, нарубит и свалит из страны ??? ЛЮБИМОВУ НА РОЛЬ ФРОНТОВОЙ САНИТАРКИ ? СЛАБО ???? А МРАКОБЕСИЕ В КУЛЬТУРЕ-НЕ СЛАБО ???
Может для начала министра культуры заменить?
Об СВО снимать фильмы ещё рано. Потому, что живы те, кто там участвовал.
Все, наверное в курсе, что если нам показывают фильм о врачах, врачи в лучшем случае смеются, в худшем негодуют.
То же самое о военных, милиции(убейте, но никогда уважаемые мной менты не станут для меня какими-то полицаями), учёных и прочая.
Киношники перевирали/искажали всегда. А уж сейчас когда полно, даже не непрофессионалов, а профнепригодных туловищ, пытающихся что-то снять, такое смотрилово без плевания и смотреть-то нельзя.