Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

39 022 подписчика

В кино про СВО актёры сниматься не хотят: Боятся? Что не так с нашим кинематографом

В кино про СВО актёры сниматься не хотят: Боятся? Что не так с нашим кинематографом

Коллаж Новороссии Автор: Александр Тагиров Парадокс: в воюющей России появился негласный стоп-лист для актеров и режиссеров, снимающих фильмы о войне.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Моргунов
Владимир Моргунов

Зато их каждой щели танкист Петров, заменивший в этой роли косорылого Нагиева. Рубит бабло лопатой, нарубит и свалит из страны ??? ЛЮБИМОВУ НА РОЛЬ ФРОНТОВОЙ САНИТАРКИ ? СЛАБО ???? А МРАКОБЕСИЕ В КУЛЬТУРЕ-НЕ СЛАБО ???

Профиль пользователя Сергей Федотов
Сергей Федотов

Об СВО снимать фильмы ещё рано. Потому, что живы те, кто там участвовал.
Все, наверное в курсе, что если нам показывают фильм о врачах, врачи в лучшем случае смеются, в худшем негодуют.
То же самое о военных, милиции(убейте, но никогда уважаемые мной менты не станут для меня какими-то полицаями), учёных и прочая.
Киношники перевирали/искажали всегда. А уж сейчас когда полно, даже не непрофессионалов, а профнепригодных туловищ, пытающихся что-то снять, такое смотрилово без плевания и смотреть-то нельзя.