Мощный пожар разгорелся на складах в Виннице

Крупный пожар произошел в складских помещениях в Виннице на западе Украины. Информацию сообщает региональное отделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на своей странице в социальной сети Facebook*.
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