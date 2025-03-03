Новый маршрут доступен для посещения с 1 марта со стороны Алушты. Теперь открыты для гостей и жителей форелевое хозяйство, Косьмо-Домиановский монастырь и царский домик, об этом сообщили в национальном парке «Крымский».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии