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Новый маршрут доступен для посещения с 1 марта со стороны Алушты

Новый маршрут доступен для посещения с 1 марта со стороны Алушты

Новый маршрут доступен для посещения с 1 марта со стороны Алушты. Теперь открыты для гостей и жителей форелевое хозяйство, Косьмо-Домиановский монастырь и царский домик, об этом сообщили в национальном парке «Крымский».

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