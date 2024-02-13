Смородская заявила, что ее конфликт с Семиным начался из-за трансфера Милевского

Бывший президент московского "Локомотива" Ольга Смородская рассказала, что ее конфликт с Юрием Семиным, который являлся главным тренером "железнодорожников", начался после того, как она отказалась подписывать форварда киевского "Динамо" Артема Милевского.
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