Дикий Юг - Прир...
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Дикий Юг - Природа Юга России

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Палата представителей, возглавляемая республиканцами, объявила импичмент Алехандро Майоркасу со второй попытки

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, объявила импичмент Алехандро Майоркасу со второй попытки

Палата представителей, возглавляемая республиканцами, объявила импичмент министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу во вторник в ходе преимущественно партийного голосования, добившись успеха со второй попытки после позорного поражения на прошлой неделе .

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