«Русские „ядеркой“ бить не будут — они ж не звери»: В каких заблуждениях продолжает жить Европа

Еще до специальной военной операции НАТО был принят план войны с Россией Олег Фаличев Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Александр Гусев Блок НАТО, прежде всего Западная Европа, продолжает интенсивную подготовку к новой войне с Россией.