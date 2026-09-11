«Русские „ядеркой“ бить не будут — они ж не звери»: В каких заблуждениях продолжает жить Европа

Еще до специальной военной операции НАТО был принят план войны с Россией Олег Фаличев Фото: dpa/picture-alliance/TASS Материал комментируют: Александр Гусев Блок НАТО, прежде всего Западная Европа, продолжает интенсивную подготовку к новой войне с Россией.
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Сделать так чтобы они поняли очень не сложно.
Кремль сделал заявление. Не услышали - через 24 часа жесткая реализация всеми доступными средствами. Как экономическо-политическими, так и военными.
Вот тогда начнут шевелиться заржавевшие от жира на российских ресурсах западные мозги.
А пока Кремль закупает красные фломастеры для новых красных линий - им бояться нечего. Могут и рискнуть применить тактическое ядерное оружие по территории РФ руками бандеростана естессно...
На сегодняшний день достоверно известно об огромном скоплении западного вооружения на территории вокруг Львова и на западенской территории в целом.
Предупредить что у гражданского населения есть 24 часа на то чтобы покинуть территорию вдоль границы западной уркаины с пшекией глубиной 200 км. А так же покинуть Львов и все районы в радиусе 100 км вокруг него.
Приграничным регионам Белоруссии порекомендовать эвакуировать гражданское население подальше от границы с уркаиной!
А через 24 часа доставить туда Орешник или лучше два, в полной боевой комплектации! 12 боеголовок даже по 100-150 килотон обеспечат зону отчуждения протяжённостью около 500-600 км и глубиной в несколько десятков км вдоль всей западной границы уркаины с пшекией и кто там еще рядом. Точки попадания в 20-25 км от пшековской границы, цепочкой через 40 км вдоль неё...
Оснований для применения, согласно ядерной доктрине РФ, более чем достаточно, начиная с атак на ядерную триаду РФ и заканчивая террорестическими нападениями на гражданские объекты по всей территории России силами бандеростана!
Ну и один Орешник с 6 боеголовками исключительно для Львова (5 зарядов правильным пятиугольником и один заряд строго в центр), для дезинфекции от бандеровской заразы, чтобы и следа не осталось от этого гнойника!
И не нужно мне петь про историческую ценность Львова, и про то что там проживают родственные славяне.
Там нет никого родственного славянам!
Или вам напомнить как они вспарывали животы беременным русским женщинам, насиловали старух и молодок, малолетних девчонок, затем убивали их, а потом еще и глумились над телами убитых?
Цель обозначена в задачах СВО - обеспечение ДЕНАЦИФИКАЦИИ и демилитаризации уркаины, отключение логистики поставок западного вооружения через западенцев! Только розу ветров проверить, чтобы пыль сдувало на запад или северо-запад. А это чаще всего происходит с середины ноября до начала марта...
Ну а заодно решится вопрос со всеми военными приготовлениями наты по атаке на Россию. Через такую полосу пойти - у них памперсов на всём западе не хватит. По крайней мере в ближайшие лет так 50-60...
А когда пыль слегка осядет, объяснить словакам, венграм и румынам что, если они не хотят получить аналогичные полосы вдоль своих границ, то должны убрать все военные базы и вояк (кроме своих погранцов) на расстояние не менее 300 км от границ уркаины, в том числе натовские базы и аэродромы подскока, прекратить все поставки на уркаину до окончания СВО.
Да, русские не звери. Но взбесившихся зверей отстреливают. Однако.
Вот читаю высказывания некоторых успешных "блохеров" и "полит олухов" и смешно становится!! Стратеги по хождению от дивана с "клавой" до сортиру!!!
страх -опечатка
если Гитлер бросил 200 дивизий(а у немцев штат был 24 тыс личного состава),то теперь после развала страны посчитали ,что и ста тысяч будет достаточно для первого удара,а все потому,что страз потеряли из-за наших постоянных "озабоченностей" и пр поддавков...