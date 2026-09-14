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Царьград

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МИД Китая поддержал дипломатические усилия по урегулированию кризиса

МИД Китая поддержал дипломатические усилия по урегулированию кризиса

МИД Китая выразил поддержку инициатив по мирному разрешению украинского кризиса. Дипломат Го Цзякунь подчеркнул приверженность диалогу, отметив активность лидеров Индии и Китая в предложениях помощи России на саммите БРИКС.

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