МИД Китая поддержал дипломатические усилия по урегулированию кризиса

МИД Китая выразил поддержку инициатив по мирному разрешению украинского кризиса. Дипломат Го Цзякунь подчеркнул приверженность диалогу, отметив активность лидеров Индии и Китая в предложениях помощи России на саммите БРИКС.
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