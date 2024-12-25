Певица Надежда Кадышева без труда смогла бы выступить вместо Аллы Пугачевой на новогоднем телевизионном шоу «Голубой огонек».
Найдена неожиданная замена Пугачевой на «Голубом огоньке»
Комментарии
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Elena Dmitrieva
Они и похожи. Обе лохматые и накрашены вульгарно
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14 час.
Надежда Петракова
И кто же придумал такую чушь???👎 😂😁🫢😅
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9 час.
ЧИ
Человек И
Можно не надо? Совсем. Ни того, ни другого. И огоньков этих лицемерных и двуличных тоже не надо. Люди устали от всего этой вакханалии, честно.
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3 час.
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