Паника в Вашингтоне и Тель-Авиве: последствия установления йеменского контроля над Баб-эль-Мандебом

Установление вооружёнными силами Йемена контроля над всем западным побережьем страны и изгнание саудовских войск из Мохи и островов вблизи пролива Баб-эль-Мандеб подтвердили волю йеменского народа и его решимость в освобождении своей земли и восстановлении суверените.