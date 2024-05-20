Опубликованы кадры эвакуации тела президента Ирана Раиси с места крушения вертолета

Тело погибшего в авиакатастрофе президента Ирана эвакуировали с места крушения вертолета.Иранское агентство IRNA опубликовало кадры эвакуации тела президента Ирана Ибрахима Раиси с места крушения вертолета в горах Азербайджана.
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