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Царьград

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С 2027 года у старшеклассников вырастет нагрузка: рассказываем, на сколько

С 2027 года у старшеклассников вырастет нагрузка: рассказываем, на сколько

У старшеклассников с 2027 года вырастет учебная нагрузка почти на 140 часов – зачем это нужно.С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут учиться больше.

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