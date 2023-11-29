В центре Москве в районе Патриарших перекроют улицы из-за Недели моды

Сегодня, 29 ноября, в Москве во второй половине дня с 16:00 и до часа ночи будет перекрыто движение автомобилей в Большом Патриаршем переулке от Малого Патриаршего переулка до Малой Бронной улицы и на улице Малая Бронная от Большого Патриаршего переулка до Спиридоньевского переулка .