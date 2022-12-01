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Турнир по волейболу "Золотой колосок" прошел в Уссурийске

Турнир по волейболу "Золотой колосок" прошел в Уссурийске

На базе средней школы №16 в Уссурийске развернулся турнир по волейболу "Золотой колосок" (12+). В соревнованиях поучаствовали старшеклассники УГО и сельских школ Приморского края, участники проекта "Агрокласс", сообщили ИА UssurMedia в ПГСХА.

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