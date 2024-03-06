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Тренер фарм-клуба "Вашингтона" Нельсон: молодые игроки равняются на Кузнецова

Тренер фарм-клуба "Вашингтона" Нельсон: молодые игроки равняются на Кузнецова

Тренер фарм-клуба "Вашингтона" Тодд Нельсон заявил, что разговаривал с российским форвардам Евгением Кузнецовым, сказав, что он не отличается от остальных игроков в команде, передает Russian Machine Never Breaks.

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