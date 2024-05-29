В Свердловской области цыганский табор напал с топором на дом участника СВО. Видео

В селе Тыгиш Свердловской области цыганский табор обманул семью участника спецоперации Егора. Чтобы выманить деньги, представители диаспоры с топором напали на дом участника СВО и угрожали расправой его семье — жене, маме и бабушке.
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