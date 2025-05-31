Назло хейтерам и завистникам: Кайли Дженнер доказала свою преданность любимому

Кайли Дженнер подарила своему бойфренду страстный поцелуй на стадионе. Кайли и Тимоти доказали, что они все еще вместе LEGION-MEDIA27-летней Кайли Дженнер удалось вновь посрамить своих хейтеров и завистников, которые периодически начинают распускать слухи о том, что она якобы рассталась со своим бойфрендом Тимоти Шаламе.