Назло хейтерам и завистникам: Кайли Дженнер доказала свою преданность любимому

Кайли Дженнер подарила своему бойфренду страстный поцелуй на стадионе. Кайли и Тимоти доказали, что они все еще вместе LEGION-MEDIA27-летней Кайли Дженнер удалось вновь посрамить своих хейтеров и завистников, которые периодически начинают распускать слухи о том, что она якобы рассталась со своим бойфрендом Тимоти Шаламе.
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