7дней.ru
ГлавнаяЛентаЧастная жизньСветская хроникаКараван историйКрасота и здоровьеМодаРецепты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

7дней.ru

105 312 подписчиков

Назло хейтерам и завистникам: Кайли Дженнер доказала свою преданность любимому

Назло хейтерам и завистникам: Кайли Дженнер доказала свою преданность любимому

Кайли Дженнер подарила своему бойфренду страстный поцелуй на стадионе. Кайли и Тимоти доказали, что они все еще вместе LEGION-MEDIA27-летней Кайли Дженнер удалось вновь посрамить своих хейтеров и завистников, которые периодически начинают распускать слухи о том, что она якобы рассталась со своим бойфрендом Тимоти Шаламе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх