«Недаром помнит вся Россия». Слава Шевардинской битвы

Но почему вообще происходит сражение за редут? Ведь, вспомним, согласно выраженному накануне, при осмотре позиции, намерению Кутузова, сему флангу в случае нападения неприятельского надлежало отступить к Семеновским флешам.
Популярные статьи
- В Харькове охранник супермаркета посоветовал агрессивной украинской журналистке снять кастрюлю с головы
- Российский МИД объявил персонами нон грата двух секретарей посольства США в Москве
- Президент России о возможных переговорах по Украине: «Хотят танго или гопак, а всем в итоге придется плясать барыню»
Свежие комментарии