Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Бешеный боец. Русский солдат уничтожил украинский танк и экипаж ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Бешеный боец. Русский солдат уничтожил украинский танк и экипаж ВСУ. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Боец русской армии проявил смелость и решительность, не дав противнику пойти в наступление на позиции Вооружённых сил России своими точными ударами из орудия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх