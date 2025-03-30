"Кто-то может пояснить?" - Удивительные цифры МВД по детям мигрантов. Депутат призвал решать проблему в корне

Царьград freepik.com Согласно информации МВД, в России проживает почти 800 000 несовершеннолетних мигрантов (иностранцев), из которых менее 25% посещают учебные заведения и детские сады.
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