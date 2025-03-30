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"Кто-то может пояснить?" - Удивительные цифры МВД по детям мигрантов. Депутат призвал решать проблему в корне

"Кто-то может пояснить?" - Удивительные цифры МВД по детям мигрантов. Депутат призвал решать проблему в корне

Царьград freepik.com Согласно информации МВД, в России проживает почти 800 000 несовершеннолетних мигрантов (иностранцев), из которых менее 25% посещают учебные заведения и детские сады.

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Комментарии
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Владимир Швецов
Хоп. Действуй. Деньги пересылать?
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16 час.
Ина Куликова
Документ отправлен &quot;на доработку&quot;... Доработали? Че не принимаем? 😉
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6 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Ждут когда думу захватят а Матвиенко будет матерью Терезой
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6 час.
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