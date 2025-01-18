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Махачев оценил нового соперника после снятия Царукяна

Махачев оценил нового соперника после снятия Царукяна

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу ESPN оценил нового соперника, бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 после снятия соотечественника Арамана Царукяна.

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