Махачев оценил нового соперника после снятия Царукяна

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFС) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу ESPN оценил нового соперника, бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 после снятия соотечественника Арамана Царукяна.
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