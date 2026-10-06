What To Watch Tuesday: Mark Harmon, Michael Weatherly, And LL COOL J Return To The NCIS Franchise

On TV this Tuesday: Mark Harmon, Michael Weatherly, and LL COOL J return to the NCIS franchise, and Reasonable Doubt is back for Season 4.
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