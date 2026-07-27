AI-агенты в маркетинге: почему без корпоративной памяти они остаются дорогими стажерами

Компании все чаще внедряют AI-агентов в маркетинг. Им поручают анализировать конкурентов, готовить контент, искать закономерности в данных, собирать отчеты, сегментировать аудиторию и предлагать гипотезы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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