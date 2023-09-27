«Останетесь в памяти как предатели»: в Армении по-хамски ответили воззвавшей к разуму Симоньян

Призываете к новому геноциду древнего народа,изгнанного со святой земли этого же народа из-за предательства продавшихся и обманутых? Дав Вы нацист..

Владимир Сабакарь

В итоге подковёрных сделок бандитов к власти привели горбатую сволочь и младореформаторов. Нагорный Карабах можно было привести в порядок в 1988 году ещё в самом начале, но бандиты перенесли пожар дальше, а горбатая сволочь ни чего не предпринял ... Стало быть слушал и подчинялся бандитам...