Если бы армянское руководство также дерзко и упорно отстаивало интересы жителей Республики Арцах, как оно сражается в информационном пространстве с Россией, то Нагорный Карабах вряд ли перешел бы под фактический контроль Азербайджана.
«Останетесь в памяти как предатели»: в Армении по-хамски ответили воззвавшей к разуму Симоньян
Комментарии
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Пульхерия Djem
Призываете к новому геноциду древнего народа,изгнанного со святой земли этого же народа из-за предательства продавшихся и обманутых? Дав Вы нацист..
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11 час.
Владимир Сабакарь
В итоге подковёрных сделок бандитов к власти привели горбатую сволочь и младореформаторов. Нагорный Карабах можно было привести в порядок в 1988 году ещё в самом начале, но бандиты перенесли пожар дальше, а горбатая сволочь ни чего не предпринял ... Стало быть слушал и подчинялся бандитам...
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9 час.
Г
Громыко
ЦИТАТА ИЗ СТАТЬИ"На защиту Пашиняна тут же встали отстаивающие его интересы медиаресурсы. ". Что еще добавить. Только время промоет мозг армянам...ВОЗМОЖНО....
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6 час.
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