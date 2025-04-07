На Курщине ВСУ не оставляют шансов: Русская армия зачищает Гусево

Армия России зачищает курское Гусево. Источник рассказал о ситуации на границе с Сумской областью.Бойцы армии России зачищают от ВСУ населённый пункт Гусево в Курской области от отказавшихся сложить оружие украинских оккупантов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.