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Царьград

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На Курщине ВСУ не оставляют шансов: Русская армия зачищает Гусево

На Курщине ВСУ не оставляют шансов: Русская армия зачищает Гусево

Армия России зачищает курское Гусево. Источник рассказал о ситуации на границе с Сумской областью.Бойцы армии России зачищают от ВСУ населённый пункт Гусево в Курской области от отказавшихся сложить оружие украинских оккупантов, пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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