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Воронежские новости

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Воронежская область среди аутсайдеров ЦФО по доступности бензина

Воронежская область среди аутсайдеров ЦФО по доступности бензина

Бензин на заправках ЦФО становится менее доступным. По данным сервиса «Бензонавт», к середине октября в Воронежской области топливо было лишь на 38% АЗС — в конце августа показатель составлял 59%.

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