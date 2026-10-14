Воронежская область среди аутсайдеров ЦФО по доступности бензина

Бензин на заправках ЦФО становится менее доступным. По данным сервиса «Бензонавт», к середине октября в Воронежской области топливо было лишь на 38% АЗС — в конце августа показатель составлял 59%.
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