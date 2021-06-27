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Василевский: Волков недооценил Гана. Думал уже о титульном бое, а так нельзя

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением о причинах поражения российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, которое он потерпел в бою с представителем Франции Сирилем Ганом.

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