Василевский: Волков недооценил Гана. Думал уже о титульном бое, а так нельзя

Боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением о причинах поражения российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, которое он потерпел в бою с представителем Франции Сирилем Ганом.
Боец ММА Вячеслав Василевский поделился мнением о причинах поражения российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в UFC в тяжёлой весовой категории, которое он потерпел в бою с представителем Франции Сирилем Ганом.
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