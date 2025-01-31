Астана, Ереван и Баку встали в очередь на поклон к Трампу: барин, мы соскучились

ТЕМА. ГЛАВНОЕ Немного выждав после инаугурации Трампа и переждав его самые потешные выходки, лидеры «братских» России стран и ближайших соседей стали наперебой свидетельствовать почтение вновь избранному американскому президенту.
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