Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Леонида Белуги

В Следкоме собрали необходимую доказательную базу по делу Леонида Белуги, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направляется в су Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора строительной фирмы Леонида Белуги, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере через посредника.
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