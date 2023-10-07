Завершено расследование уголовного дела в отношении бизнесмена Леонида Белуги

В Следкоме собрали необходимую доказательную базу по делу Леонида Белуги, прокурор утвердил обвинительное заключение, дело направляется в су Завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и директора строительной фирмы Леонида Белуги, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере через посредника.