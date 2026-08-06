RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 674 подписчика

Доцент Щербаченко: мошенники могут манипулировать детьми в игровых чатах

Доцент Щербаченко: мошенники могут манипулировать детьми в игровых чатах

Чтобы добраться до телефонов и банковских карт родителей, злоумышленники могут вводить детей в заблуждение через интернет, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии