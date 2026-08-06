Доцент Щербаченко: мошенники могут манипулировать детьми в игровых чатах

Чтобы добраться до телефонов и банковских карт родителей, злоумышленники могут вводить детей в заблуждение через интернет, рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко.
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