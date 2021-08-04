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В Пентагоне подтвердили гибель полицейского во время стрельбы возле здания ведомства

В Пентагоне подтвердили гибель полицейского во время стрельбы возле здания ведомства

Пентагон подтвердил сведения о гибели полицейского в результате стрельбы возле здания ведомства. Сообщение опубликовала в сети микроблогов Twitter полиция Минобороны.

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